"Wij, een vuile ploeg?": Noah Sadiki moet niets weten van 'anit-voetbal' gezangen en sneert zelfs naar KRC Genk

Union Saint-Gilloise staat voor het eerst dit seizoen aan de leiding. De troepen van Sébastien Pocognoli willen niets meer loslaten.

Union SG heeft geschiedenis geschreven. De troepen van Sébastien Pocognoli hebben vijf opeenvolgende overwinningen behaald. Nog nooit eerder pakte een team 15 op 15 aan het begin van de play-offs.

Tijdens de wedstrijden in de Cegeka Arena en het Jan Breydelstadion werd 'anti-voetbal' gezongen. Maar bij Union zelf vinden ze dat niet correct.

"Wij, een vuile ploeg? Helemaal niet! We zijn gewoon wat feller in de duels gegaan en toen we vanochtend de beelden bekeken, zeiden we net… dat het de mensen van Genk waren die overdreven en theater maakten. Ik ga niet ontkennen dat er stevige duels waren, maar dat maakt ons nog geen vuile ploeg", legde Noah Sadiki uit bij RTBF.

Een realistischer team dan voorheen?

De jonge middenvelder haalt de Champions League-wedstrijden als voorbeeld aan, maar noemt ook een ander team als referentie: "Kijk naar Frankrijk in 2018: het zijn niet altijd de mooiste teams die titels winnen. In 2018 had Frankrijk gewoon het meest realistische voetbal en speelde ook hard." Union lijkt vastbesloten om de mislukkingen uit het verleden te doen vergeten.

“De laatste Belgische kampioenen zijn nooit lief geweest voor anderen, ze hebben hen nooit iets cadeau gedaan. Kijk, ik heb het voetbal geleerd in Neerpede, en ik geef toe dat het me soms wat tegenzit om niet altijd mooi voetbal te brengen. Maar soms moet je de mouwen opstropen en je shirt vuilmaken."

"En als ik een titel kan pakken met arbeidersvoetbal, dan zeg ik daar geen nee tegen. Ik ben er zelfs helemaal voor", besluit Sadiki duidelijk. Met vier wedstrijden op rij zonder tegendoelpunt staat het huis in ieder geval bijzonder stevig.