Grote zorgen om Hans Vanaken bij Club Brugge zo net voor bekerfinale: "Dan is het al redelijk erg..."

Bij Club Brugge is er een zorg bijgekomen na de wedstrijd tegen Union. In de slotfase van het duel ging Hans Vanaken verrassend naar de kant. En dat was niet zonder reden.

Verrassing toen Hans Vanaken ineens eruit ging voor Bjorn Meijer. Later bleek dat het toch geen tactische wissel was, maar dat Vanaken zelf om zijn vervanging had gevraagd.

Het was de eerste keer sinds december 2021 dat Vanaken vervangen werd. Hij sloeg in de slotfase zijn enkel om. "Hans probeerde de match uit te spelen, maar het ging niet", aldus Nicky Hayen.

"Of het erg is? Wel, als Hans zelf om een vervanging vraagt, is het altijd al redelijk erg, denk ik. We zullen zien wat de volgende dagen zeggen. We zullen meer onderzoeken moeten doen om uit te zoeken wat er aan de hand is."

Een extra tegenslag, want Simon Mignolet moest de wedstrijd tegen Union ook al missen. "Hij had last van die botsing met David van in de week. Hij voelde zich niet 100 procent. We proberen om hem klaar te stomen voor de volgende match."

De volgende match is thuis tegen KAA Gent. Mogelijk kan Hayen het zich daarin wel permitteren om Vanaken wat rust te geven. Bij blauw-zwart hopen ze uiteraard dat hij klaar is voor de bekerfinale van volgende week zondag tegen Anderlecht.