Meer nieuws over de blessure die heel Club Brugge bezighoudt: hoe gaat het met de enkel(s) van Hans Vanaken? Geen bekerfinale?

Club Brugge hoopt dat het allemaal wel meevalt met de enkels van Hans Vanaken. Op het eerste zicht lijkt het wel goed te komen voor de bekerfinale, maar er wordt toch tot dinsdag gewacht om niet overdreven positief te zijn.

Hans Vanaken, de ervaren aanvoerder van Club Brugge, had in de afgelopen tien jaar slechts zes wedstrijden gemist, waarvan drie door corona en twee door ziekte. Het lijkt echter alsof hij nu op het slechtst mogelijke moment te maken heeft met blessureproblemen.

In de heenwedstrijd tegen Union verzwikte hij zijn ene enkel, en tijdens de wedstrijd tegen Union kreeg hij een zware tik op zijn andere enkel. Hij vroeg zelfs zelf om vervanging kort voor het eindsignaal.

De schade lijkt voorlopig niet ernstig, weet HLN, maar het zal dinsdag moeten blijken hoe groot de impact is op zijn speelbaarheid voor de komende wedstrijden. Het ontbreken van Vanaken zou een serieuze klap zijn voor de ploeg.

Simon Mignolet, die al eens eerder een blessure opliep in maart tegen Charleroi, wordt ook klaargestoomd. Tegen AA Gent werd hij geraakt aan de knie en tegen Union liep hij een tik op in zijn borstkas.

Hij voelde zich te slecht om zondag in actie te komen, en er is onzekerheid over zijn beschikbaarheid voor de match tegen AA Gent. De vraag rijst of Nicky Hayen vasthoudt aan zijn keuze voor de bekerdoelman Nordin Jackers, wat de situatie voor Mignolet nog gecompliceerder maakt.

Dinsdag wordt er een evaluatie van Vanaken's enkel uitgevoerd om de ernst van de blessure te beoordelen. De medische staf zal alles in het werk stellen om hen op tijd fit te krijgen.