Is het van moeten voor Club op het veld van Union? Ardon Jashari zet de puntjes op de i

Club Brugge moet snel herbronnen na de nederlaag tegen Union, want zondag is de nieuwe competitieleider alweer de tegenstander. Bij Ardon Jashari is er nog geen paniek en begint hij ook nog niet te rekenen.

Voor het eerst in 33 competitiewedstrijden niet kunnen scoren en na 16 wedstrijden in de play-offs nog eens verloren. Voor Club Brugge was het toch een stevige tik die het donderdagavond kreeg van Union, dat nu de nieuwe leider is.

"Punten verliezen is nooit leuk, maar er komen nog vijf wedstrijden aan. Het is niet het moment om in de negativiteit van deze nederlaag te blijven hangen. We moeten gewoon blijven doorgaan en nu focussen op zondag", zei Ardon Jashari achteraf.

Jashari begint nog niet te rekenen

Voor Club Brugge wordt het wel zaak om zondag minstens een punt te pakken op het veld van Union als het nog kans wil maken op de titel. "Of we moeten winnen in Union? We proberen gewoon iedere wedstrijd proberen te winnen, te beginnen met zondag in Union", zei Jashari.

Club Brugge telt nu een puntje achterstand op Union, dat nog drie thuiswedstrijden speelt. Blauw-zwart speelt nog twee keer thuis en moet nog naar Racing Genk, dat nu één puntje achter Club Brugge staat.

Jashari wil er allemaal nog niet aan denken. "We moeten nog niet beginnen rekenen na vijf wedstrijden, dat moeten we pas beginnen doen na negen of tien wedstrijden. Of er nu paniek is in de kleedkamer? Zeker niet", besloot de Zwitser nog.