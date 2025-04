Union SG blijft op titelkoers: "Dat had ik nooit verwacht"

Union Saint-Gilloise heeft zijn eerste plaats behouden dankzij het gelijkspel tegen Club Brugge. Anthony Moris was tevreden toen hij met ons sprak na de wedstrijd.

Voor de vierde keer in de laatste zes wedstrijden heeft Union zijn netten schoon gehouden. Het is dan ook logisch dat een tevreden Anthony Moris zich na de wedstrijd aan de pers presenteerde. Vooral omdat Union dus het seizoen ongeslagen zal eindigen tegen Club Brugge.

"Als je vier punten pakt tegen Club in de Play-offs, is dat niet slecht, ook al was het niet de mooiste voetbalwedstrijd vandaag. Beide teams waren moe met slechts drie dagen rust na de grote fysieke inspanning op donderdag. Maar in zulke wedstrijden, als je ze niet kunt winnen, moet je weten hoe je ze niet verliest. Het was belangrijk om niet te veel weg te geven, ook al hebben we niet geprofiteerd van de zeldzame momenten in de omschakeling", legt Moris uit.

Union heeft zich defensief volwassen getoond: "Met een goede verdediging, een goede structuur, kun je grote wedstrijden winnen, mooie reeksen neerzetten. Ik ben trots op hoe het team verdedigt. Maar het klopt dat we niet hebben weten te creëren zoals in de andere wedstrijden."

Anthony Moris ziet verschillende verklaringen: "Natuurlijk speelden de kwaliteiten van de tegenstander een rol. En de vermoeidheid begint toch door te wegen".

Maar in tegenstelling tot sommige andere belangrijke wedstrijden in het verleden, gaf Union geen krimp: "We hebben de controle. Eerder hingen we wat meer aan een zijden draadje. De manier waarop de coach ons voorbereidt is ook belangrijk: de elf spelers weten wat ze moeten doen als ze het veld betreden. We zien dat we weten wat we doen op het veld, dat iedereen dezelfde mentaliteit heeft en dat we gedurende het seizoen zijn gegroeid."

Dit bevestigt de goede vorm, "Zeven op negen tegen Genk en Club met slechts één tegendoelpunt in drie wedstrijden? Dat had ik nooit verwacht, we willen altijd het maximale", lacht Moris. Voordat hij zich herpakt: "Vanuit een puntenperspectief is dit uiteraard positief, maar we hebben volgende week nog een zware wedstrijd te spelen."