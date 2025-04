Weer zijn oude zelf: Pocognoli zwaait met lof voor oude krijger Burgess na zege tegen Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op het veld van Club Brugge hield Union voor de derde keer in deze Champions' Play-offs hield Union de nul. Met dank aan de leider in de defensie, Christian Burgess.

Afgelopen weekend tegen Racing Genk had Christian Burgess nog boter op het hoofd bij de goal van Tolu, maar in Jan Breydel viel de Engelse verdediger weinig te verwijten. Al speelde hij natuurlijk wel weer zijn rol in het frustreren van de tegenstander.

Hij trapte onder meer eens een tweede bal op het veld bij een uittrap van Moris of raakte wel eens betrokken in een opstootje met Romeo Vermant, maar echt ver over de schreef gaan deed Burgess nooit.

Burgess paste zich aan na kritiek

Trainer Sebastien Pocognoli was op de persconferentie ook lovend over Burgess. "Hij deed het echt fantastisch en doet het weer uitstekend. Begin dit seizoen was hij vaak geblesseerd, maar ook toen hielden we de nul."

"Bij zijn terugkeer straalde hij meteen weer leiderschap uit. Deze winter had hij wel een moeilijk moment, toen er kritiek kwam over zijn fitheid en snelheid. Ik had dat ook op het eind van mijn carrière en heb hem daarover aangesproken."

"Hij heeft zich aangepast en werkt nog harder op training. Ik vind dat echt knap, zeker op zijn leeftijd. Hij speelt fantastische play-offs, maar echt verrast daarover ben ik nu ook niet", besloot Pocognoli nog.