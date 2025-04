Trots en toch ook euforie bij Union na gelijkspel tegen Club Brugge: "Tuurlijk spreken we al over de titel"

Union SG kon zondag tegen Club Brugge niet scoren, maar bleef overeind en pakte een belangrijk punt. "Het was een heel zware en erg tactische wedstrijd", zei een trotse Franjo Ivanovic na afloop.

"Brugge is een topteam en we zijn erin geslaagd hen te neutraliseren. Tactisch en defensief waren we vandaag erg sterk, en dat is niet voor niets: wij zijn niet zomaar de beste verdediging.”

Ook doelman Anthony Moris was tevreden, al wilde hij vooral het collectief benadrukken. “Ik ben blij met mijn prestatie, maar de echte man van de match moet de hele ploeg zijn”, vond hij. “We kunnen en willen ons niet meer verstoppen: we mikken vol op de titel. Er resten nog vier wedstrijden en we gaan alles doen om die te winnen. Ons geheim? Dat houd ik liever verborgen voor de tegenstanders.”

Volgens trainer Sébastien Pocognoli zat Union zondag goed in de match. “Brugge had enkele kansen in de eerste helft, maar wij ook, vooral via de omschakeling. Na de rust kwamen we met betere intenties en meer creativiteit. Er ontstond ook meer ruimte achter hun defensie. De puntendeling is dus logisch, en het is sowieso een goed punt voor ons.”

De wedstrijd tegen Club Brugge kwam amper drie dagen na de heenmatch, wat fysiek zwaar woog. “We hebben geprobeerd het fysieke aspect zo goed mogelijk te managen”, aldus Pocognoli. “Soms was het moeilijk, maar de ploeg heeft keihard geknokt. Vier op zes tegen Brugge, daar mogen we trots op zijn.”

Binnen de spelersgroep wordt de titel dan ook niet verzwegen. “We praten er onderling over, natuurlijk”, klonk het bij Ivanovic. “We staan aan de leiding en willen absoluut kampioen worden. In dit soort wedstrijden moet je slim zijn en als team samenwerken, en dat doen we.”

Union blijft dus leider na het gelijkspel en ademt vertrouwen. “We zijn voorlopig eerste, en nu moeten we proberen daar te blijven tot het einde”, besloot Pocognoli. “De titel is niet ver meer weg, maar het werk is nog niet af. Vandaag ga ik vooral mijn ploeg feliciteren, want ze was buitengewoon moedig.”