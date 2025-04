Transfer van Club Brugge naar Union? Blauw-zwart heeft er nu grote problemen mee en ligt dwars

Union wil Lynnt Audoor binnenhalen, de 21-jarige aanvoerder van Club NXT. Ook Audoor zelf ziet een overstap naar Vorst wel zitten, maar de onderhandelingen zitten muurvast.

Club Brugge vond het bod van Union veel te laag en is niet bereid om Audoor zomaar te laten vertrekken, zeker niet naar een rechtstreekse concurrent. De vrees bestaat dat Union, net als met Sadiki en Van De Perre, opnieuw een talent van een andere Belgische club laat uitgroeien tot een topspeler, schrijft Het Nieuwsblad.

Hoewel Club in Audoor een speler ziet met potentieel — goeie mentaliteit en techniek — is het onmogelijk om elk talent op Jan Breydel te laten doorbreken. Toch willen ze vermijden dat een eigen jeugdproduct elders zou schitteren, en dan nog bij een rivaal.

Voor Audoor zijn net die voorbeelden van Sadiki en Van De Perre de reden waarom hij Union als ideale stap ziet. Hij zat recent al vaker op de bank bij het eerste elftal van Club, maar verwacht bij Union meer speelminuten en vertrouwen te krijgen.

Union zal dus moeten beslissen of het écht wil doorzetten. Club Brugge is voorlopig niet van plan mee te werken, want Audoor heeft nog een contract tot medio 2026. Bovendien vertrekt mogelijk een middenvelder als Onyedika of Jashari, waardoor er ruimte vrijkomt.

Toch staat Audoor zelf vastberaden in het dossier: hij wil volgend seizoen voetballen bij een club die écht in hem gelooft. En op dit moment lijkt dat vooral Union te zijn.