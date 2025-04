Anderlecht maakt doodziek KAA Gent helemaal belachelijk: prestatie Buffalo's mag zelfs gênant genoemd worden, Dolberg met quadrupel

Wie dit voorspeld had, was waarschijnlijk voor gek uitgemaakt. Anderlecht heeft KAA Gent helemaal belachelijk gemaakt. Na een eerste halfuur waar er ogenschijnlijk niks zou gebeuren, werd het ineens een doelpuntenfestival aan paars-witte kant. Met Kasper Dolberg die er vier binnen lapte.

Hoe moet je dat eerste halfuur in Anderlecht-Gent nu weer omschrijven? We zullen het maar gezapig noemen. De thuisploeg eiste het gros van het balbezit op, maar deed er zoals gewoonlijk weer niets mee. Veel breien, veel passes, maar nooit eentje correct naar de aanvallers toe in de zestien.

Samoise wringt kans de nek om

En Gent bereikte zelfs een nog lager niveau. We hebben vijf passes geteld die in die openingsfase zonder druk over de zijlijn werden gespeeld. En toch was daar ineens de beste kans voor de Buffalo's, maar die hadden ze vooral aan de onkunde bij Anderlecht te danken.

Huerta verloor de bal, Hey liep in niemandsland en N'Diaye was nergens te bespeuren toen Samoise moederziel alleen voor Coosemans kwam opduiken. Oog in oog met de doelman schoot hij wel naast? Ja, 't leek zo'n match te worden. Niemand die een goal echt zag aankomen, maar dan...

Mitrovic met het helpende handje en ineens...

Een moment van zinsverbijstering bij Stefan Mitrovic? Ergens moet het licht toch uitgegaan zijn, want de verdediger ging met een bal aan de haal die zijn doelman net wou oprapen. Dolberg ging druk zetten, snoepte hem de bal af en scoorde door zijn benen. We kennen er eentje die niet goed gaat slapen.

Vijf minuten later stond het zelfs 2-0 toen Watanabe een fout op Edozie maakte in de zestien en Dolberg vanaf elf meter mocht aanleggen voor zijn tweede. Het moet dan toch met vertrouwen te maken hebben gehad, want van dan af durfde Anderlecht wel voetballen.

Het stond zelfs 3-0 bij de rust toen Hey ook nog een corner van Hazard in doel kopte. 'Shame on you' klonk uit het Gentse bezoekersvak. En gelijk hadden ze. Uit de Anderlechtse vakken schreeuwde men trouwens na elk doelpunt 'Wouter buiten'.

Dolberg krijgt zee van tijd

Maar hoe zwak was dit Gent? Het was niet dat Anderlecht zo sterk was. Alhoewel, in de tweede helft liepen ze er helemaal over. Dolberg mocht in de kleine rechthoek op zijn gemakje de bal op de borst controleren en binnen schieten. Zelden zo slecht verdedigen gezien.

Even later maakte Dolberg er met zijn vierde zelfs een forfaitscore van met... een achterwaartse kopbal op een voorzet van Hazard. Gent maakte zichzelf belachelijk. Anderlecht behield immers totale controle. Het was niet dat de bezoekers iets terug deden. Dit gaat hard aankomen in de Planet Group Arena.

Anderlecht doet wel een héél goeie zaak om de vierde plaats en kan Gent zo goed als uittellen bij winst zondag. Al zal er tegen dan wel nog een aardig woordje gesproken worden over de laatste twee prestaties van de Buffalo's. Twee keer 5-0 in vier dagen tijd...