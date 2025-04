Besnik Hasi blijft droog, ondanks ruime zege, en zag Dolberg iets opmerkelijks doen: "Een zondagsgoal"

Besnik Hasi kon eindelijk eens juichen, maar toen hij drie kwartier na de match in de persruimte verscheen, was er van euforie allesbehalve sprake. De ruime zege tegen Gent was een eerste stap en hij zag vooral dat wat bij zijn spelers ontbrak de voorbije weken: vertrouwen.

Hasi heeft eindelijk zijn eerste overwinning beet in zijn tweede passage als trainer van Anderlecht. Na drie opeenvolgende nederlagen kwam de opluchting er tegen een zwak Gent. “We hadden die zege nodig om het moreel op te krikken", verklaarde Hasi. “We zagen al wat vooruitgang in de vorige wedstrijden, maar we creëerden geen kansen en scoorden niet. Na onze 1-0 groeide het vertrouwen en in de tweede helft zijn we blijven doorduwen.”

De prestatie tegen Gent gaf volgens analist Gert Verheyen ook richting aan Hasi’s ploeg voor de bekerfinale tegen Club Brugge. Hasi bevestigde dat. “We hebben gezocht naar een manier om onze sterkste spelers, zoals Dolberg en Hazard, optimaal te benutten. Vandaag is dat gelukt. We hadden controle over de wedstrijd. Maar goed, er komen nog twee play-offduels voor die finale, dus we moeten nuchter blijven.”

Kasper Dolberg was de absolute uitblinker met zijn doelpunten en algehele spel. “We wisten dat hij tijd nodig had om weer top te zijn", zei Hasi. “Hij is helemaal terug. Niet alleen qua goals, ook zijn fysieke statistieken zijn beter. Hij heeft vandaag heel wat werk voor de ploeg gedaan.”

Over de goals van Dolberg was Hasi uiteraard tevreden, al merkte hij ook wel op dat de vierde voor hem puur te wijten is aan het voorgezegde vertrouwen. "Dat was een zondagsgoal", zei hij droog. "Normaal doet hij dat zelfs niet, maar als je er al drie gemaakt hebt, probeer je dingen. Nu valt alles binnen. Ik hoop dat hij dat nog een paar weken kan aanhouden."

Ook Thorgan Hazard viel op met een sterke partij, net als Huerta in de tweede helft. Hasi zag bovendien dat zijn verdediging en backs hun werk goed deden. Toch bleef hij voorzichtig. “We mogen hier niet te veel uit afleiden. Het is één match. We moeten kalm blijven en verder bouwen.”