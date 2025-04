Yari Verschaeren ziet Anderlecht progressie maken: "Maar die foutjes kunnen ons zuur opbreken"

Anderlecht heeft opnieuw zijn werk gedaan tegen AA Gent. Na de indrukwekkende 5-0 overwinning eerder deze week, volgde nu een zuinigere 0-1 zege in de Ghelamco Arena. Voor Yari Verschaeren telt vooral het resultaat. "De drie punten waren absoluut het belangrijkste vandaag", zeide middenvelder.

Verschaeren en zijn ploegmaats beseften vooraf dat het geen makkelijke opdracht zou worden. “We wisten dat Gent na die nederlaag honderd procent gas ging geven. Daarom hebben we geprobeerd om solide te spelen. En dat is ons gelukt”, blikte hij terug op een stevig duel.

De ruime thuiswinst had het vertrouwen bij Anderlecht alvast een boost gegeven. “Die overwinning heeft ons echt deugd gedaan”, gaf Verschaeren toe. “We hebben vandaag aan de bal ook weer mooie dingen laten zien, maar moeten er wel nog een paar foutjes uithalen. Zulke fouten kunnen ons op termijn duur komen te staan.”

Of Anderlecht al het spel brengt dat coach Hasi voor ogen heeft? “Het is moeilijk om daar nu al een volledige analyse van te maken”, zei Verschaeren voorzichtig. “Maar we zetten elke wedstrijd stappen vooruit. Zolang er progressie is, mogen we tevreden zijn.”

Op persoonlijk vlak voelt Verschaeren zich goed in zijn gewijzigde rol. “Ik speel iets lager op het veld dan vroeger. In de tweede helft kwam ik meer aan de bal en kon ik het spel wat verdelen. Dat ligt me wel”, besloot hij.

Met deze belangrijke uitzege blijft Anderlecht in pole positie voor de vierde plaats die rechtstreeks recht zal geven op Europees voetbal. Volgende week staat al de bekerfinale op het programma.