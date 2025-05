'Patro Eisden Maasmechelen speelt het hard: Standard krijgt slecht nieuws te horen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Marc Wilmots is terug bij Standard als sportief directeur en wil werk maken van een nieuwe spelerskern. Standard bracht inmiddels een bod uit op Adnane Abid van Patro Eisden, maar dat werd voorlopig afgewezen.

Marc Wilmots heeft werk bij Standard. De nieuwe sportief directeur keerde terug naar de club met een aantal doelen. Een van de belangrijkste zaken op de agenda is het samenstellen van een nieuwe spelerskern voor volgend seizoen.

Vorig seizoen moest Standard het met een heel beperkt budget doen en werden er een aantal spelers geleend. Dit seizoen wil de club toch zeker 14 miljoen euro aan transferinkomsten bij elkaar krijgen.

Een deel daarvan kan uitgaan naar inkomende transfers, waardoor de club weer wat kan groeien. De Rouches speuren de transfermarkt volop af en zijn uitgekomen bij Adnane Abid van Patro Eisden Maasmechelen.

Dat nieuws raakte eerder al bekend, maar nu heeft Standard ook een bod uitgebracht. Matricule 16 bood 1 miljoen euro op de rechtsbuiten van Patro, maar de Limburgers wezen het bod af. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

De onderhandelingen gaan verder, en dus blijft het ook afwachten of het tot een transfer komt. Abid speelde dit seizoen in totaal 36 wedstrijden, waarin hij goed was voor acht doelpunten en 12 assists.