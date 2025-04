Blijft hij bij Anderlecht? Leander Dendoncker laat zich uit over zijn toekomst

De toekomst van Leander Dendoncker is nog erg onzeker. De middenvelder van Anderlecht kan er voorlopig nog maar weinig over kwijt.

Leander Dendoncker heeft het sinds zijn terugkeer naar Anderlecht zeker niet altijd makkelijk gehad. De middenvelder scoorde afgelopen weekend zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen.

Op deze manier hielp hij Anderlecht in de strijd om de vierde plaats. Of hij ook volgend seizoen nog op het middenveld zal rondlopen in het Lotto Park blijft nog maar de vraag. Hij wordt van Aston Villa gehuurd, maar er is een aankoopoptie in zijn contract.

De kans lijkt klein dat Anderlecht die licht. Zelf kan Dendoncker maar weinig kwijt over zijn toekomst. "Daar kan ik nog niks over zeggen. Het is een cliché maar ik ga er pas na het seizoen over nadenken. De focus ligt op de play-offs en de bekerfinale", zegt hij volgens Het Nieuwsblad.

"Het is leuk om dicht bij de familie te zijn. We woonden ook even graag in Engeland hoor. We hebben daar ook nog altijd een huis", gaat hij verder. Met zijn moederclub heeft hij amper nog contact.

"Het gebeurt als ik een kleine blessure heb dat ze vragen hoe het gaat. Maar voor de rest hebben we weinig contact. Ik heb er nog één jaar contract. We zullen zien wat het wordt", besluit Dendoncker.