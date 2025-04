Kasper Dolberg doet een duidelijke en gemeende oproep aan Besnik Hasi voor de volgende matchen: "Dan rendeer ik"

Vier doelpunten in één wedstrijd - dat had zelfs Kasper Dolberg nog nooit meegemaakt. Tegen KAA Gent viel alles op zijn plek, en dat had volgens de Deense spits één duidelijke reden: hij werd eindelijk omringd door creatieve spelers.

“Dat maakt het voor mij zó veel makkelijker. Zet zulke jongens dicht bij mij, en dan komt mijn spel vanzelf bovendrijven", gaf hij een duidelijke wenk aan Besnik Hasi om hem niet op een eiland te laten voetballen.

Dolberg was ook scherp na de 5-0 overwinning. “Ik zou eerlijk gezegd kwaad geweest zijn als ik er vanavond geen drie had gemaakt”, lachte hij. “Maar het is ook gewoon logisch: ik kreeg ballen in de zestien, ik werd in stelling gebracht. Spelers als Huerta, Hazard, Edozie en Verschaeren maken mijn werk eenvoudiger. En dat is het recept: hoe dichter zulke profielen bij mij spelen, hoe meer ik kan doen.”

Die oproep aan coach Besnik Hasi is duidelijk: geef de Deen creatieve steun, en hij betaalt het in doelpunten terug. “Ook vorige week kwam Yari (Verschaeren) al veel in mijn buurt. Toen liep het nog niet zo goed, maar dat was al een stap in de juiste richting. Vandaag zat het allemaal wél goed. Mijn kwaliteiten komen pas écht tot hun recht als ik kan combineren met goeie voetballers rondom mij.”

Dat het voor Dolberg de eerste keer was dat hij vier keer scoorde in één match, verbaasde hem zelf ook. “Of ik ooit al zo efficiënt was? Nee, dit was uniek. Maar het waren ook geen wereldgoals. De laatste kopbal was misschien nog het moeilijkst – ik stond alleen, probeerde gewoon mijn hoofd ertegen te zetten, en hij viel binnen. Ja, daar zat wat geluk bij. Maar het was gewoon zo’n avond waar alles lukt.”

Ook zijn derde treffer toonde zijn koelheid. In plaats van meteen af te werken, koos Dolberg voor controle. “Ik zag dat de verdediger het net niet zou halen, en ik gleed ook zelf een beetje weg. Dan is het beter om eerst te controleren. Uiteindelijk was het een makkelijke goal.”

De Deen kende eerder dit seizoen nog een moeilijke periode met blessures en weinig rendement. Toch bleef hij rustig. “Gefrustreerd? Nee, dat niet. Natuurlijk wilde ik meer, maar ik ben niet het type dat dan boos gaat rondlopen. Ik wist: als ik fit word en de juiste ballen krijg, dan komt het goed. Vanavond was het zover.”