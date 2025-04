Twijfel bij Anderlecht of Thorgan Hazard donderdag op het veld zal staan: Hasi moet keuze maken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft Thorgan Hazard hard nodig in de bekerfinale tegen Club Brugge. Na een sterke prestatie tegen AA Gent is duidelijk dat "Toto" opnieuw een sleutelrol kan spelen.

Zijn vele kilometers en de eerste zomerse temperaturen zorgden er wel voor dat hij tegen het einde van de match volledig leeg was. Twee weken geleden leek Hazard nog afgeschreven na een zwak optreden tegen Union, maar inmiddels rekent heel Anderlecht op zijn creativiteit en ervaring om zondag het verschil te maken in het Koning Boudewijnstadion.

De finale biedt paars-wit de kans om een moeilijk seizoen op een positieve manier af te sluiten. Toch blijft er een belangrijk aandachtspunt: fysiek is Thorgan nog niet klaar om zware wedstrijden snel na elkaar af te werken. Zeker wanneer er amper rust is tussen de duels, en hij in warme omstandigheden moet presteren, kan dat een risico vormen.

Donderdag moet Anderlecht al opnieuw aan de bak, om 13u30 op het veld van Antwerp. De temperatuur zal daar naar verwachting oplopen tot 25 à 26 graden. De omstandigheden maken het nog zwaarder om spelers zoals Hazard maximaal te belasten.

Omdat de Europese kwalificatie voor Anderlecht zo goed als binnen is, zou coach Besnik Hasi er goed aan doen om geen risico te nemen. Thorgan Hazard sparen op Antwerp lijkt de meest verstandige keuze, zodat hij zondag in de finale fris en in topvorm kan starten.

De focus moet volledig liggen op de bekerfinale tegen Club Brugge, waar Hazard zijn beste niveau nodig zal hebben om het verschil te maken. Alles op zondag dus, en niet op donderdag in de hitte.