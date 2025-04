Thorgan Hazard bewierookt en plaagt Kasper Dolberg: "Dat ga ik op zijn matchbal schrijven"

Ja, die Thorgan Hazard willen ze dus elke week zien bij Anderlecht. Na een schuchter begin, sloeg de motor ook bij het creatieve brein van paars-wit aan. Al moet wel gezegd dat Kasper Dolberg zijn taak een stuk makkelijker maakte.

Hazard kon zijn eerste twee assists van de Champions' Play-offs laten optekenen. In totaal heeft hij er slechts drie dit seizoen. De eerste was een corner waarop Hey kon binnen koppen, de tweede een voorzet die eigenlijk geen kans van slagen had, maar Kasper Dolberg was in de buurt en dan... "Ik heb hem geen assist gegeven, hij heeft mij een assist gegeven", lachte Hazard.

"Dat was zelfs geen goeie voorzet, maar hij maakte er iets van", zei hij over de achterwaartse kopbal van de Deen. "Het was een onmogelijke bal, maar hij maakte er toch nog iets moois van."

De connectie tussen Hazard en Dolberg lijkt dus weer helemaal op punt, al verliep dat een paar weken geleden nog wat stroever. Tijdens het duel tegen Union Saint-Gilloise was er een zichtbaar akkefietje op het veld, waarbij Dolberg na een foutje van Hazard kort uitviel met “Don’t do that”. Nu kan Hazard er wel om lachen: “Wat ik op zijn matchbal schrijf? Don’t do that”, grapte hij gevat.

De vormcurve van Hazard kende nochtans geen vlotte start in deze play-offs. Tegen Club en Union leidde hij balverlies dat uitmondde in een tegengoal. “Dat was lastig”, geeft hij toe. “Ik heb veel gepraat met de coach. Het sleutelwoord was: plezier. Voor de rest van de ploeg is het vertrouwen, voor mij plezier. Als je plezier maakt, speel je beter. Maar als het niet goed loopt bij de ploeg, kijkt men snel naar mij. Die verantwoordelijkheid neem ik, al kan ik het niet alleen.”

Na een moeilijke periode kreeg Hazard recent ook even rust op de bank. Geen straf, volgens hem, maar een kans om te herladen. “Het is soms gemakkelijker om in te vallen als de tegenstander al wat vermoeid is. Dan krijg je meer ruimte en kan je jouw ding doen. Dat heeft me geholpen.”

Toch lijkt Hazard weer klaar om zijn rol als draaischijf op te nemen in de aanloop naar de bekerfinale. “We weten dat spelers als Dolberg beslissend kunnen zijn, maar we moeten hem ook in de juiste omstandigheden brengen. Als hij de ballen krijgt waar hij ze wil, doet hij de rest.”

Hazard sloot af met een knipoog: “We hebben allemaal ons momentje nodig, vandaag was het Dolberg zijn dag. Maar misschien is het binnenkort weer mijn beurt. En dan hoop ik dat niemand ‘Don’t do that’ roept.”