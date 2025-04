Dolberg maakt voor het eerst in zijn leven vier goals, maar hij en Colin Coosemans blijven opvallend rustig

Kasper Dolberg scoorde al een tijdje niet meer, maar tegen KAA Gent kon hij vier(!) goals maken. RSC Anderlecht won uiteindelijk met 5-0 van de Buffalo's en dus was er heel veel positiviteit bij paars-wit.

Kasper Dolberg maakte vier goals, maar bleef er heel rustig onder. "Of ik er ooit al vier maakte in mijn leven? Neen, dat denk ik niet", aldus de goalgetter bij DAZN.

Niet de moeilijkste goals

"Het waren niet de moeilijkste doelpunten die ik maakte, maar ik denk dat het is wat het is. Ik zou boos zijn als ik er geen drie had gemaakt."

Om vervolgens al vooruit te kijken richting zondag: "We spelen zondag opnieuw tegen Gent, dus dan moeten we er opnieuw staan. We hebben vertrouwen en we willen er vol voor gaan."

Coosemans ook gelukkig

Ook Colin Coosemans was een tevreden doelman na de wedstrijd: "Dit doet heel veel deugd. We slaagden er niet in om een match te winnen en nu lukt dat wel. Deze prestatie doet heel veel deugd."

"Dit is een mentale boost in de veerkracht van de overwinning. We gaan niet rekenen, maar we wilden ons vertrouwen wel opkrikken. We hebben tot nu toe te weinig punten gepakt en we moeten vol aan de bak voor de vierde plaats. Het vertrouwen is hersteld en dan zijn we in staat tot meer."