Dit is hoe Anderlecht Kasper Dolberg kan overtuigen om te blijven: "Zo moeilijk is het niet als dit het plan is dat hem wordt voorgelegd"

Kasper Dolberg zit na gisteren ineens aan 18 goals en zit daarmee topschutter Tolu Arokodare op de hielen. Nochtans scoorde hij in 2025 voor de match tegen Gent nog maar twee keer. Maar duidelijker kan het niet worden: Anderlecht kan rond de Deen bouwen als... ze een dominante ploeg hebben.

Je hoeft nu niet meteen een specialist voetbal te zijn om te zien wat Dolberg nodig heeft: ballen in de box. En niet op 30-40 meter van het doel, waar hij de voorbije maanden zijn tijd moest spenderen. Tegen een ontzettend zwak Gent kon Anderlecht dominant voetballen en kon de Deen tijd doorbrengen in zijn favoriete gedeelte van het veld: de zestien.

Als je speelt zoals dit seizoen tegen Club en Genk ben je weinig met Dolberg

Er is al veel gesproken over een eventuele verkoop van Dolberg deze zomer, maar... eigenlijk hoeft hij niet te vertrekken. Hij heeft nog een contract tot 2027 en als Olivier Renard slim is - wat hij ook is - probeert hij hem nog wat langer te houden om een team rond hem te bouwen.

Anderlecht haalde met Mihajlo Cvetkovic al een schaduwspits, wat doet vermoeden dat de Brusselaars naar een systeem met twee spitsen willen evolueren. De voorbije twee matchen probeerde Hasi al iemand centraal zo kort mogelijk bij Dolberg te laten spelen. Tegen Antwerp lukte dat niet helemaal met Verschaeren, tegen Gent deed Huerta dat al een pak beter.

Anderlecht wil dominant spelen en dan is Dolberg de ideale spits. Speel je tegen de grote ploegen zoals Club Brugge en Genk zoals dit seizoen met een laag blok, dan ben je met de technisch verfijnde aanvaller weinig. Hij doet dan wel zijn werk, maar staat meer op het middenveld dan in de box.

Dolberg is niet gekant tegen nog een seizoen Anderlecht als er een plan ligt rond hem

Het werk voor Olivier Renard is dan ook duidelijk: meer offensieve profielen en een achterlijn vinden die comfortabel aan de bal is en snel kan opbouwen. Besnik Hasi is trouwens niet overtuigd dat zoiets met Hey en Simic te bereiken valt. Renard moet ook nog verdedigers gaan halen.

Plus flankspelers met een actie en voorzet. Als Anderlecht op de helft van de tegenstander kan gaan voetballen, maakt Dolberg er per seizoen zo'n 25. Of denkt u daar anders over? Of het moeilijk wordt om hem te houden? Dat is eigenlijk niet helemaal zo zeker.

Dolberg heeft al veel meegemaakt en voelt zich goed in Brussel. Hij wil zijn vrouw en twee jonge kinderen ook niet om de haverklap verhuizen en heeft in het verleden al een paar foute keuzes gemaakt. De absolute top zal nu ook niet staan drummen om hem te halen en een team waar hij lange ballen moet gaan aannemen, dat wil hij niet meer.

Renard zou hem dus kunnen overtuigen met een project en een duidelijke manier van spelen waarbij hij omringd wordt door veel goeie spelers die hem kunnen bevoorraden. Maar het hangt dus allemaal af van het plan. Maak de beste speler ook de belangrijkste speler en bouw een team rond hem. Dan zal hij al serieus twijfelen...