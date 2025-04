Woedende KAA Gent-fans moeten gekalmeerd worden door Kums, Milicevic in zak en as en moet één speler in het bijzonder verdedigen

Beschaamd moest Danijel Milicevic uitleg komen geven over wat er voor de tweede keer in vier dagen tijd allemaal misliep. De coach van KAA Gent moest ook één van zijn spelers verdedigen, al bleek dat moeilijk te zijn.

Na de zware 5-0-nederlaag op het veld van Anderlecht had KAA Gent-trainer Danijel Milicevic het moeilijk om zijn teleurstelling te verbergen. Het was de tweede keer in vier dagen tijd dat zijn ploeg met dezelfde zware cijfers onderuitging. De geblesseerde Sven Kums moest zelfs het veld oversteken om de fans te gaan kalmeren.

“De wedstrijd…” begon Milicevic, gevolgd door een lange stilte. “Niet goed. Twee keer 5-0 verliezen, dat is hard. We hadden nochtans de eerste kans via Samoise. Daarna maken we een fout met Mitrovic, en bij die corner houden we onze man niet (ook Mitrovic).”

Gent was naar Brussel afgezakt met een duidelijk plan, maar dat viel al snel in het water. “We wilden compacter spelen, iets lager op het veld staan en via infiltraties gevaarlijk worden", aldus Milicevic. “Maar aan de bal was het niet genoeg. We zitten nu in een negatieve spiraal. De enige manier om daaruit te geraken, is samen als team terugvechten. Niet aan jezelf denken, maar aan de groep.”

De openingsgoal viel na een misverstand tussen doelman en verdediger. Milicevic wil de schuld echter niet alleen bij zijn keeper leggen. “Ik weet niet of Tom riep bij dat eerste doelpunt, maar Mitrovic moet die bal gewoon wegrossen, de tribunes in.”

Toch wil de coach zijn kapitein niet zomaar afvallen. “Tot aan die fase zaten we goed in de wedstrijd”, zegt hij. “Maar bij het derde doelpunt laat Mitrovic opnieuw zijn man lopen. Dat zijn dure fouten. Tegelijk blijft Mitro belangrijk voor ons: hij pusht de jonge gasten, probeert hen mee te trekken.”

Milicevic benadrukte ook het belang van collectieve verantwoordelijkheid. “Het is te makkelijk om nu één iemand met de vinger te wijzen", vond hij. “We verliezen deze match niet door één fout. We verliezen omdat we als team niet genoeg brachten. Er is werk aan de winkel, dat weten we allemaal.”