RSC Anderlecht pakt uit met tweede overwinning in een week tegen Gent en doet fenomenale zaak

RSC Anderlecht heeft voor de tweede keer in een week gewonnen van KAA Gent. Het verschil tussen beide ploegen was kleiner dan in de midweek, maar het resultaat is hetzelfde. De Buffalo's vergaten te profiteren van nonchalance bij paars-wit, dat een goede zaak doet in de stand.

KAA Gent zocht naar eerherstel tegen RSC Anderlecht na de 5-0 in het Lotto Park eerder deze week. Milicevic greep in en stuurde Mitrovic, Omgba en Gudjohnsen naar de bank. Brown, Vanzeir en Goore kregen zo hun kans. Bij Anderlecht gewoon dezelfde elf namen van in de midweek. Besnik Hasi had dan ook weinig redenen tot wisselen en deed dat dus ook niet. Bij een overwinning konden ze ook verder uitlopen met oog op de vierde, Europese plaats. Dendoncker met een echte spitsengoal Kasper Dolberg kon in de midweek nog vier keer scoren tegen de Buffalo's, maar deze keer kon hij de weg naar doel veel minder goed vinden. Hij kreeg wel een goede kans, maar vergat af te werken. Aan de overkant kwam ook Goore er een keertje dichtbij. Na de rust kwam Gent snediger uit de kleedkamer. Het morste echter met de kansen en vergat te profiteren van een paar onzorgvuldigheden bij Coosemans, Simic en co. De 1-0 hing in de lucht, maar kwam er niet. Matisse Samoise slikte op het uur vervolgens zijn tweede gele kaart en dat was een omslagpunt in de wedstrijd. Paars-wit rook zijn kans en een kwartier voor tijd was het Dendoncker die uitpakte met een echte spitsengoal. Gent kreeg daarna geen voet meer aan de grond en ging zo onderuit tegen Anderlecht. Paars-wit neemt een stevige optie op de vierde plaats, de thuisploeg moet vooral uitkijken dat Antwerp hun vijfde plaats niet af zal nemen.