Danijel Milicevic ziet werkpunten én positieve punten, maar vooral ook een omslagpunt: "En toch ..."

KAA Gent verloor andermaal van RSC Anderlecht. Toch waren ze bij Gent al iets meer tevreden dan afgelopen midweek. Danijel Milicevic zag aan paar lichtpunten en ook een omslagpunt in de wedstrijd.

"Het was een goede wedstrijd van onze ploeg. Ik zag een beter Gent dan vier dagen geleden, met fighting spirit, de drang om duels te winnen en een goede groepsmentaliteit", opende Danijel Milicevic zijn perspraatje met een hoopvolle boodschap.

Rode kaart omslagpunt

"Anderlecht heeft veel individuele capaciteiten, met veel pocketplayers en veel kwaliteiten. We deden het goed in de druk in de eerste helft. We verdedigden goed."

"In de tweede helft hadden we een paar goede kansen, maar het is eigen aan de play-offs dat als je niet efficiënt bent, je weet wat er gaat gebeuren."

Blijven lopen en werken

"De rode kaart was een omslagpunt. De tweede gele kaart kwam heel snel in de wedstrijd voor mij. De eerste kaarten voor hem en Lopez Da Silva kwamen er ook heel snel naar mijn gevoel. Met tien tegen elf wordt het zeker extra moeilijk."

"We wilden vooruit, maar het was heel lastig. Met tien moet ik mijn spelers nog altijd proficiat wensen, want ze bleven er voor vechten voor minstens een punt en we hadden nog kansen op de 1-1. Donderdag is er alweer een match tegen Brugge. We moeten hard blijven werken om nog zoveel mogelijk punten te pakken."