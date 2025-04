Komt het grote wonder dan toch dichterbij voor Anderlecht met het oog op de Beker van België?

Zondag had Besnik Hasi zich pessimistisch getoond over de situatie van Jan Vertonghen, die nog steeds niet met de groep had getraind. Enkele dagen voor de finale staat hij er echter wel...

Afgelopen zondag, na de overwinning tegen KAA Gent, werd Besnik Hasi gevraagd naar de situatie van Jan Vertonghen en hij was heel eerlijk. "Ik moet realistisch blijven: hij heeft nog geen enkele keer met de groep getraind," onthulde de coach van RSC Anderlecht. Hasi hield publiekelijk hoop, maar niemand gelooft er echt nog in: De bekerfinale zou Vertonghen niet gegund zijn. Maar deze ochtend, is er een verrassing van formaat te noteren: La Dernière Heure meldt dat de aanvoerder deze week op de groepstraining staat. Het was al van de dertigste speeldag dat Vertonghen nog van de partij was. Deze week is hij er wel en zijn achillespezen zouden goed reageren op de inspanningen, zo voegt de Waalse krant eraan toe. Natuurlijk betekent dit niet meteen dat 'Sterke Jan' fit zal zijn voor de bekerfinale van zondag. Hij mist ritme en intensiteit, het duo Hey-Simic doet het goed en Club Brugge is een tegenstander waar je, als je niet op 100% bent, minstens op 75-80% moet zijn. Het gedroomde scenario zou zijn dat Vertonghen profiteert van de schorsing van Simic om donderdag te spelen, maar zelfs dat is ondenkbaar. De pijnen die hij na elke wedstrijd voelt, zouden betekenen dat hij automatisch forfait moet geven voor de finale, zijn laatste grote uitdaging. Kortom: het beste wat Jan Vertonghen kan hopen is een plaats in de groep en, als de wedstrijdsituatie dat toelaat, een invalbeurt aan het einde van de wedstrijd om deel te nemen aan deze finale. Dat zou al een kleine overwinning zijn...





Volg Club Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (04/05).