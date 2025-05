Romeo Vermant bezorgt Club Brugge eerste bekerwinst in 10 jaar, Anderlecht blijft weeral met kater achter (op de dag dat Kompany kampioen werd)

Op de dag dat Vincent Kompany kampioen werd met Bayern München verloor Anderlecht de bekerfinale. Symbolischer kan amper. Bij Club Brugge was Romeo Vermant de held van de avond. De Brugse spits scoorde twee keer en dat bleek voldoende, ondanks een slotoffensief van Anderlecht.

't Was allemaal heel leuk opgebouwd. De spanning tussen de twee supporterskernen was om te snijden. De sfeer zat heel goed in het stadion. Maar eens de wedstrijd begon, was het de wet van de sterkste die gold. En die wet werd duidelijk gedicteerd door Club Brugge.

Club heerst, Vermant altijd tegen Anderlecht

Ze hadden na twee minuten al op voorsprong moeten staan als Jutgla een reuzenkans van dichtbij niet had verkwanseld. Club vond overal ruimtes op het paars-witte middenveld, waar Dendoncker deed wat hij kon, maar telkens tegen een overmacht kwam te staan.

Tzolis had ook nog een goeie kans en een voorzet van Vanaken had veel beter verdiend, maar iedereen was te verbaasd dat hij de bal in de open ruimte kon plaatsen. Dat moeten ze nu toch al weten van hun drievoudige Gouden Schoen? Anderlecht kon slechts sporadisch eens de neus aan het venster steken, zonder echt gevaar te creëren echter.

Toen iedereen dacht dat Anderlecht de partij wat meer naar zich zou toetrekken, sloeg Club toe. N'Diaye zette geen druk op Siquet - die de geblesseerde Sabbe in de basis verving - en diens voorzet was de perfectie nabij. In de rug van Maamar dook Vermant op en scoorde de 0-1. Die jongen scoort altijd tegen Anderlecht.

Vermant: 4 goals in 3 matchen tegen Anderlecht

Twee minuten later kon het doek al gevallen zijn, maar de volledig vrijstaande Jutgla schoof weg. 1-0 bij de rust en weinigen die nog geld op Anderlecht durfden inzetten. De tweede helft was veel minder leuk om te zien, maar toch trok Club het laken helemaal naar zich toe.

En weer was daar Vermant als een duiveltje uit een doosje. Tzolis leverde een harde voorzet af en Vermant tikte verfijnd en zuiver binnen. Zijn vierde goal in drie confrontaties met Anderlecht. Even daarvoor had Anderlecht wel een penalty geclaimd voor een handsbal van Vanaken in de zestien, maar ref Vergoote en de VAR zagen er geen graten in.

Hasi probeerde met Stroeykens, Vertonghen en Angulo nog iets aan de score te veranderen, maar het was allemaal te weinig wat Anderlecht offensief liet zien. In de extra tijd maakte Vazquez er wel nog 2-1 van, maar het was te laat, ondanks nog een slotoffensief van paars-wit.

Extra pijnlijk voor de Brusselaars en Wouter Vandenhaute: Vincent Kompany werd door het puntenverlies van Bayer Leverkusen kampioen van Duitsland. In 2022 werd hij derde en verloor hij de bekerfinale met een ploeg die veel minder had gekost dan deze, maar... het was niet voldoende. Het zal nog minstens een jaartje langer duren vooraleer Anderlecht een prijs pakt.

En Club? Dat heeft Vanaken eindelijk nog eens een beker gegeven, kan voor de dubbel gaan en ziet de toekomst enkel over vergulde wegen tegemoet. Hoe moet je dit verschil ooit nog rechttrekken, Anderlecht zijnde?