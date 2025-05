Anderlecht-doelman Coosemans duidt sleutelmoment aan in finale en zegt waarom verlies hem zo zwaar valt: "Je wil je kinderen fier maken"

Haast ontroostbaar leunde Colin Coosemans tegen één van de palen van zijn doel. De Anderlecht-keeper moest zich tijdens de bekerfinale twee keer omdraaien, dat was één keer te veel.

Jan-Carlo Simic deed nog een poging om hem te troosten. Als de professional die hij is, slikte Coosemans toch weer de ontgoocheling door om voor de VTM-camera zijn eerste analyse te geven. "Dit komt heel hard aan. Deze club snakt al zo lang naar een trofee. We wilden er echt alles aan doen, met de hele staf en alle spelers, om die naar Anderlecht te brengen."

Coosemans was duidelijk erg aangeslagen: er zat ook een persoonlijke en emotionele kant aan zijn lichaamstaal. "Je wil je kinderen gelukkig en fier maken. Deze wedstrijd is zo beladen. Als het dan niet lukt, is het echt zwaar." Wat de teleurstelling misschien nog groter maakt, is de wetenschap dat Anderlecht geen slechte beurt maakte.

Coosemans zag Anderlecht tik incasseren

"We hadden een periode waarin we echt goed waren", zag ook Coosemans positieve aspecten in het geleverde spel. Anderzijds moest hij ook toegeven dat Anderlecht soms te laks verdedigde. "De 2-0 was een enorme domper. Dat was een serieuze tik. Het heeft daarna te lang geduurd voor we er opnieuw in begonnen te geloven."

Voor Coosemans is die 2-0 dus het sleutelmoment. Vazquez bracht na een actie van Edozie de hoop terug in de paars-witte harten. Veel tijd bleef er natuurlijk niet meer over. De 2-1 had misschien wat vroeger moeten vallen. "Na de aansluitingstreffer heb je het geluk nodig dat die bal een keer goed valt. Tijdens een seizoen als dit valt het kwartje aan de andere kant."

Niet in de buurt van niveau Club Brugge

De realiteit is wel dat Club een enorm ontwikkelde machine is. "We zijn dit seizoen niet in de buurt gekomen van het niveau van Club Brugge. In één match was alles mogelijk. Dit komt hard binnen, ook al waren we niet de grote favoriet."