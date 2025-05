Nicky Hayen op weg om één van de succesvolste coaches van Club Brugge te worden: "We gaan nu voor de dubbel"

Club Brugge-coach Nicky Hayen schreef zondagavond opnieuw geschiedenis. Na vorig seizoen als interim-coach al de titel te pakken, schonk hij Club nu de eerste beker in tien jaar tijd. Een unieke prestatie, die hij zelf amper lijkt te kunnen vatten.

"Ik kan moeilijk zeggen dat ik dit ooit verwacht had, want ik had nooit gedacht dat ik op een dag hoofdcoach van Club Brugge zou zijn. Dit is een droom die uitkomt", klonk het bij een trotse Hayen.

Hayen bleef zoals steeds bescheiden, maar toch werd hem de vraag gesteld wat hij nu precies doet om zijn spelers beter te maken. Er waren immers nog andere coaches bij Club die veel talent ter beschikking hadden en er niet in slaagden dat te laten renderen.

“Ik ben altijd nederig gebleven. Ik wil het gewoon zo goed mogelijk doen. Dat ik dit nu met zo’n schitterende groep mag meemaken, maakt het extra mooi. Maar het smaakt ook naar meer. Ik wil mezelf nog verbeteren als coach, ik wil leergierig blijven.”

De coach stond naar eigen zeggen voor moeilijke keuzes, maar bleek opnieuw de juiste knopen te hebben doorgehakt. De keuze voor Vermant lag echter voor de hand. “We hebben gekozen op basis van efficiëntie. Romeo zit gewoon goed in zijn vel en dat mag je niet negeren. Tzolis en Vermant hebben een connectie en dat moet je gebruiken, Ferran speelde ook zijn beste matchen op de linkerflank – het klopte allemaal vandaag. Ik denk dat we de juiste keuzes gemaakt hebben."

Roméo kan ook zagen en klagen, maar op een positieve manier

Vermant werd dan ook de 'Man van de Match'. Hij ging zelfs op een speciale manier vieren: op een stoel, samen met Tzolis. “Romeo is iemand die altijd positief in het leven staat", zei Hayen. “Hij kan ook klagen en zagen, maar doet dat op een positieve manier. Hij heeft dit zelf afgedwongen. Ik ben heel blij dat hij het vandaag opnieuw heeft laten zien.”

De voorbereiding op deze finale werd dan ook bewust strak gepland. “Vorige week lag de focus nog op de competitie, maar daarna hebben we ons twee volle dagen helemaal op deze bekerfinale gericht. We wilden hem absoluut winnen. En als je dan zo’n wedstrijd op deze manier afsluit, is dat geweldig voor de club én de supporters.”

Of Hayen en Club nu dromen van de dubbel? “Natuurlijk", geeft hij toe. “Maar voor de titel zijn we afhankelijk van andere ploegen. Ik heb al eerder gezegd dat Union het fantastisch doet. Maar voetbal blijft onvoorspelbaar. We zullen klaar zijn als er zich nog een kans voordoet.”