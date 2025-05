Besnik Hasi leeft in onduidelijkheid over zijn toekomst bij de club nu hij de beker verloren heeft: hij geeft zijn visie hoe paars-wit nu door moet gaan

Een zwaar ontgoochelde Besnik Hasi natuurlijk na de match. Die fase met de hand van Hans Vanaken zinderde bij heel de club wel nog na, maar voor de rest kon Hasi wel een deftige en correcte analyse geven.

Na de verloren bekerfinale tegen Club Brugge bleef Besnik Hasi opvallend kalm. De trainer van Anderlecht, die met een contract tot het einde van het seizoen (en een optie) werkt, gaf aan dat hij zich geen zorgen maakt over zijn eigen toekomst. “Dat is niet belangrijk. Ik heb geen duidelijkheid nodig, dat is geen probleem voor mij", reageerde Hasi.

De coach kwam in moeilijke omstandigheden aan boord, maar wilde zijn club helpen. “Ik ben hier om de ploeg te begeleiden in die elf wedstrijden die ik had, om iets op te bouwen. Stabiliteit brengen, herkenbaar voetbal brengen, een ploeg die naar voren speelt – dat was mijn enige focus. Voor een andere club had ik wellicht nee gezegd. Voor Anderlecht heb ik dat zonder garanties wél gedaan.”

Hasi beseft dat de bekerfinale een belangrijk moment was, maar kijkt ook naar het bredere plaatje. “Natuurlijk doet het pijn dat Anderlecht opnieuw geen prijs pakt. Dat is altijd hard, maar we moeten ook erkennen dat de realiteit vandaag anders is dan tien jaar geleden.”

Hij wijst erop dat de club de voorbije seizoenen vooral koos voor ervaring en snelle resultaten. “Dat heeft zijn prijs. En vandaag is het moeilijk om dat model vol te houden. Wat Anderlecht altijd heeft geholpen, is het laten doorstromen van jonge talenten. Dat moet opnieuw het uitgangspunt worden.”

Volgens Hasi zit er in elk geval genoeg talent aan te komen. “Ik heb in de kern veel jonge spelers gezien die in de nabije toekomst echt het verschil kunnen maken. Als ze het vertrouwen krijgen en omringd worden met een paar ervaren krachten, kan deze ploeg weer meedoen voor prijzen.”

Met zijn woorden laat Hasi de deur open voor een vervolg, maar tegelijk geeft hij aan dat zijn werk er vooral op gericht was om Anderlecht weer richting te geven. De bal ligt nu in het kamp van het bestuur.