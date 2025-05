"Het zijn enkel ezels die niet van mening veranderen": supporters Club Brugge nemen advocaat onder de arm voor match tegen Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De rellen voor, tijdens en na de bekerfinale hebben zware gevolgen gehad voor de supporters van Club Brugge. Zij zijn niet welkom in het Lotto Park volgende week voor de belangrijke wedstrijd in de Champions' Play-offs. De supporters voeren de druk op.

De supporters van Club Brugge mogen van de burgemeester van Anderlecht het Lotto Park niet in, maar daar zijn ze het niet mee eens. Bovendien kregen ze ondertussen ook al steun van de supporters van Anderlecht.

Raad van State?

De Locals 78 van Club Brugge hebben ondertussen een advocaat aangetrokken om zo af te dwingen dat ze toch nog naar het stadion mogen komen. En dus is het laatste woord zeker nog niet gezegd.

De supportersgroep dreigt ermee om naar de Raad van State te stappen samen met advocaat Walter Van Steenbrugge. Burgemeester Fabrice Cumps (PS) krijgt tot vrijdagmiddag om op zijn beslissing terug te komen.

Erkende supportersclubs

“Mijn cliënten zijn erkende supportersclubs die al jaren veilig en volgens de regels naar uitwedstrijden reizen. Wat er in Molenbeek gebeurd is, was het werk van amokmakers en racisten. Die hebben niets met hen te maken", aldus Van Steenbrugge tegen Bruzz.

"Ik hoop dat er wijsheid komt. Het zijn alleen ezels die niet van mening veranderen", is hij duidelijk. Er is nog hoop op een niet-juridische oplossing.