Brys en Joos spreken over rellen rond bekerfinale en kijken ook naar de organisatie: "Een aspect is voor mij een fout"

De bekerfinale zorgde toch wel voor heel wat deining. Zeker de rellen na de wedstrijd hebben de gemoederen weten te verhitten. Er zijn heel wat dingen over te vertellen, zoveel is duidelijk. En ook alcohol speelt mogelijk een rol.

Het respect is vaak ver te zoeken tussen supporters. Ook tijdens de bekerfinale viel dat Joris Brys enorm op. Dat gaf hij aan in 90 Minutes: "Ik ergerde me aan de negativiteit in het Club-vak. Niets was goed."

Kuddegeest

"Het viel me op. Het was boe voor de scheidsrechters, er was gefluit toen Jan Vertonghen op het veld kwam, ... Ik snap het niet en heb ostentatief voor hem rechtgestaan en hem een applaus gegeven. Ik blijf nog altijd hopen dat er in de rivaliteit nog een bepaald soort respect komt."

FIlip Joos pikte in: "Supporters zetten hun hersens af. Dat is toch al jaren het geval? Het gaat misschien ook over het niveau, maar ook over de aantallen. De kuddegeest ..."

Haat belachelijk?

"De haat is ook gewoon belachelijk. Het zou zoveel leuker zijn als supporters door elkaar zouden kunnen zitten en een beetje met elkaar zouden kunnen lachen. Zo kon het vroeger ..."

Joris Brys had nog een ferme bedenking te melden over de zaak: "Een aspect is echt een fout volgens mij. Een bekerfinale om 18 uur? De supporters beginnen al om 9 uur met zuipen hé ..."