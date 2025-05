De druk is nu immens: Anderlecht lijkt af te stevenen op 10 jaar zonder trofee, en het is moeilijk te zien hoe dat nog vermeden kan worden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Drie jaar na de finale van 2022 heeft RSC Anderlecht opnieuw een eerste trofee gemist sinds 2017. Ze zullen er volgend seizoen een moeten winnen om niet de symbolische grens van 10 jaar te bereiken...

Als de foto van Vermant, Tzolis en Jashari zoveel ophef heeft veroorzaakt, is dat niet alleen omdat hij behoorlijk cool is en de geschiedenisboeken van het Belgische voetbal zal halen. Hij belichaamt haast meedogenloos de fakkeloverdracht van RSC Anderlecht – historisch de grootste club van België – naar Club Brugge, de huidige grootste ploeg van het Belgische voetbal.

De trofee van deze zondag was de 31e (exclusief Supercups) van Club Brugge. Er zal nog veel werk moeten worden verzet om de 43 prijzen (34 landstitels en 9 Bekers) van Anderlecht in te halen.

Maar sinds 2017 is de trend duidelijk: Club Brugge heeft 6 grote prijzen gewonnen (5 kampioenschappen, 1 Beker), opnieuw exclusief de Supercups. Anderlecht heeft er geen enkele gewonnen in 8 jaar. Zelfs een Beker zou op dit moment welkom zijn om het tij te keren. Olivier Renard voelt nu veel druk: als Anderlecht geen enkele trofee wint in 2025-2026, zal de periode van 10 jaar zonder worden bereikt.

In 2026-2027 zou paars-wit dan al tien jaar geen grote prijs meer hebben gewonnen. Een symbolische grens, die zelfs Standard in de 21e eeuw niet heeft bereikt, aangezien de Rouches drie Bekers hebben gewonnen na hun titel van 2009. Standard speelt misschien niet zo vaak kampioen, maar heeft recentelijker een trofee opgeheven dan Anderlecht (de Beker in 2018). Details die de supporters pijn doen, die hen irriteren, die zelfs kunnen leiden tot reacties als "Wouter buiten".

Kortom: Olivier Renard, Wouter Vandenhaute en de coach die ze zullen aanstellen om het volgende seizoen te starten (als er afscheid wordt genomen van Besnik Hasi), zullen enorm onder druk staan. Anderlecht heeft dringend een titel nodig en heeft dit seizoen gezien hoe de kloof met de top 3 groter wordt.