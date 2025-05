Niet alleen goals, maar ook een foto voor de geschiedenisboeken - Roméo Vermant legt uit wat er gebeurde

Een jongeman op een plastic stoel, voor de spionkop, met een trofee op zak. Soms is voetbal pure poëzie. De bekerfinale van 2025 tussen Club Brugge en Anderlecht leverde niet alleen een sportieve zege op voor blauw-zwart, maar ook een beeld dat meteen de geschiedenisboeken ingaat.

Romeo Vermant, de 21-jarige spits van Club, zorgde met zijn tweede goal én de daaropvolgende viering voor hét moment van de avond. Na zijn beslissende treffer sprong Vermant over de reclameborden richting de spionkop.

Samen met ploegmaats Tzolis en Jashari nam hij plaats op een stel plastic stoelen voor de harde kern van Club - een spontane actie die meteen een iconisch beeld werd. “Ik had op voorhand al tegen Tzolis gezegd: als ik scoor, lopen we naar de fans en pakken we die stoelen", lachte hij na afloop. “En ja, de rest was geschiedenis.”

Voor Vermant was het een avond uit zijn stoutste dromen. Pas derde keuze in de spits bij het begin van het seizoen, kreeg hij het vertrouwen én betaalde dat terug met twee goals in de bekerfinale. “Tien jaar geleden zat ik nog als kind in de tribunes", blikte hij emotioneel terug. “En nu scoor ik twee keer in een finale tegen Anderlecht... Dat is gewoon onwerkelijk.”

Zijn tweede doelpunt — dat uiteindelijk het verschil maakte — omschreef hij als een automatisme. “Ik wist wanneer Tzolis die bal ging voorzetten. Ik moest alleen maar klaarstaan en m’n teen ertegen zetten. Eigenlijk ging het vanzelf.”

Hoewel de adrenaline door zijn lijf gierde, bleef Vermant na afloop opvallend nuchter. “Of ik vanavond iets ga drinken? Nee hoor, volgende week wacht alweer een match. Hoogstens schud ik mijn benen wat los. Ik dans wel eens graag", zei hij met een knipoog.