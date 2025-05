Moest Anderlecht een strafschop krijgen? Spelregels laten geen ruimte voor twijfel

De frustraties waren heel groot bij Anderlecht na de verloren bekerfinale. Er was vooral woede bij paars-wit om de niet gefloten strafschop voor duidelijk hands van Hans Vanaken.

Anderlecht greep zondag naast de Croky Cup door de bekerfinale met 2-1 te verliezen van Club Brugge. Vanuit het paars-witte kamp was er vooral onbegrip over een niet gefloten strafschop.

In de tweede helft bij een 1-0 voorsprong voor Club beging Hans Vanaken duidelijk hands in het eigen strafschopgebied. Zijn arm was niet tegen het lichaam en de beelden waren duidelijk.

Toch besloot de scheidsrechter om niet te fluiten. Ook de VAR kwam niet tussen, terwijl blauw-zwart niet veel later de voorsprong kon verdubbelen. Besnik Hasi, maar ook Remco Evenepoel en Marc Coucke waren het duidelijk niet eens met de arbitrage.

Maar was het nu een terechte beslissing of niet? Het reglement (internationale spelregels, IFAB) is in ieder geval heel duidelijk: Anderlecht moest inderdaad geen strafschop krijgen voor de handsbal.

"Er is geen sprake van een overtreding met betrekking tot hands als een speler wordt geraakt op de hand of arm door een bal die van een teamgenoot komt, tenzij die bal direct in het doel gaat of er onmiddellijk gescoord wordt", klinkt het.