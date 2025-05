Remco Evenepoel en Marc Coucke willen nog iets kwijt na verloren bekerfinale van Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Net als Besnik Hasi hebben Marc Coucke en Remco Evenepoel van zich laten horen na de verloren bekerfinale van Anderlecht. Zij wijzen naar de niet gefloten strafschop.

Anderlecht verloor zondagavond de bekerfinale van Club Brugge. Het werd 2-0 in het voordeel van de Bruggelingen in het Koning Boudewijnstadion waardoor het zijn 12e Beker van België won.

Maar bij paars-wit kijken ze allemaal naar één bepaalde fase waar heel wat over te zeggen valt. Bij een 1-0 tussenstand kreeg Hans Vanaken plots de bal tegen de arm in het eigen strafschopgebied.

Een duidelijke handsbal, de arm was niet tegen het lichaam, maar de arbitrage zag er niets fout aan. In plaats van een strafschop maakte Club niet veel later de 2-0 (2-1 eindstand).

Besnik Hasi was duidelijk achteraf en liet goed verstaan dat hij het een penalty vond. Op Instagram lieten Marc Coucke en Remco Evenepoel zich ondertussen ook uit over de fase.

Eigenaar Marc Coucke plaatste een foto met emoji's van twee handen en een bal waarbij hij schreef: "No comment want ik ben een heel slechte verliezer vandaag." Evenepoel, ex-speler en nog steeds supporter van de club, reageerde: "Bestolen", op een post van Anderlecht.