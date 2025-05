Anderlecht zwaar gefrustreerd over niet-gefloten handsbal: "Hij maakt een beweging naar de bal"

Na de verloren bekerfinale tegen Club Brugge (1-0) was er bij Anderlecht niet alleen teleurstelling over het resultaat, maar ook stevige frustratie over een omstreden fase in de eerste helft.

Hans Vanaken raakte de bal in het strafschopgebied duidelijk met de arm, maar scheidsrechter Jasper Vergoote zag er geen penalty in — en de VAR greep niet in. In de kleedkamer van paars-wit werd het beeld waarop Vanaken met de arm de bal raakt gretig gedeeld op smartphones.

“We vonden dat hij een beweging maakt naar de bal", verklaarde coach Besnik Hasi. “De scheidsrechter zei dat de beelden gecheckt zijn door de VAR en dat het geen penalty was. Maar ik vind dat raar. Voor ons is dat een strafschop.”

Ook enkele spelers begrepen de beslissing niet. Thorgan Hazard, die dicht bij de fase stond, liet achteraf verstaan: “Ik heb het duidelijk gezien: hij raakt de bal met de hand. Ik zei het tegen de scheidsrechter, maar hij ontkende het gewoon. Ik wil er zelfs niet meer over praten.”

Leander Dendoncker gaf aan dat het stilstaande beeld op zich verdacht oogde, al gaf hij toe de volledige beweging niet goed te kunnen beoordelen.

Bij Club Brugge verdedigde Vanaken zich. “Ja, ik raakte de bal met de arm, maar hij kwam vanop dertig centimeter. Mijn beweging was natuurlijk, ik had nooit de intentie om het spel te beïnvloeden", zei hij. Toch was er op sociale media verbazing dat deze situatie niet tot een VAR-interventie leidde.

Los van het penaltymoment erkende Hasi dat zijn ploeg vooral in de zestien meter het verschil liet liggen. “Club was efficiënter aan beide kanten. Wij hebben hun voorzetten te zwak verdedigd. De tweede goal was identiek aan de eerste. Goed afgewerkt, dat wel, maar wij hadden daar beter moeten staan", aldus de coach.