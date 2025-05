🎥 Had Anderlecht een strafschop moeten krijgen? Daar schreeuwde paars-wit wel om, Vergoote bestraft Vanaken niet

Had een strafschop de bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht een andere wending kunnen geven? Paars-wit claimde na rust tevergeefs een elfmeter.

In de tweede helft van de bekerfinale waren er wel een paar betwistbare fases. Anderlecht had graag een strafschop gewild, vooral met het einde van het eerste uur in zicht. Thorgan Hazard trapte een hoekschop voor doel. Lucas Hey was in de buurt om een duel aan te gaan, maar het was Hans Vanaken die de bal tegen zich kreeg.

De bal kwam niet tegen een lichaamsdeel waar je de bal mee mag spelen in het voetbal. Het leer kwam duidelijk tegen de arm van Vanaken. Heel Anderlecht schreeuwde om een strafschop. Scheidsrechter Jasper Vergoote vond het onvoldoende om de bal op de stip te leggen. Dan is het uiteraard altijd afwachten wat de VAR erover besluit.

VAR corrigeert Vergoote niet

De VAR heeft Vergoote niet tot de orde geroepen, wat zoveel wil zeggen als dat er geen strafschop werd toegekend. Op het moment van deze fase stond Club Brugge reeds 1-0 voor. Het was al een domper voor RSCA dat het niet via een elfmeter gelijk kon maken. Enkele minuten later werd het 2-0 en dat was een mentale tik die nog veel harder aankwam.

Aangezien de wedstrijd geëindigd is op een nipte 2-1-score, zal er in het Anderlecht-kamp ook veelvuldig naar de strafschopfase gewezen worden. Tegelijkertijd zullen er ook zeker mensen zijn die vinden dat voor zo'n zaken geen strafschop gefloten moet worden. Oordeel vooral zelf. De discussie over wat een natuurlijke beweging is kan ook weer losbarsten.

Ook in slot geen penalty voor Anderlecht

Ook in de slotfase claimde paars-wit nogmaals een strafschop voor handspel, maar bij Nilsson was zijn arm wel vlak naast zijn lichaam.