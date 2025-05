Burgmeester van Anderlecht grijpt zwaar in na incidenten omtrent bekerfinale en daar zullen Club Brugge-fans niet blij mee zijn

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De incidenten voor en na de bekerfinale krijgen nog een staartje. Er zijn geen bezoekende fans welkom bij de wedstrijd Anderlecht-Club Brugge op 18 mei.

Club Brugge won de bekerfinale met 2-1 van Anderlecht. Op het veld verliep alles redelijk rustig, zonder grote problemen. Naast het veld was dat een heel ander verhaal.

In Brussel kwam het voor en na de wedstrijd tussen incidenten tussen supporters en buurtbewoners. Er werden meer dan 60 personen aangehouden in totaal. In Brussel kwam het zelfs maandag nog tot rellen.

Met oog op de topper Anderlecht-Club Brugge, die zondag 18 mei doorgaat in het Lotto Park, heeft de burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps, besloten om geen bezoekende fans toe te laten. Dat liet hij weten aan Sporza.

"Gezien het onaanvaardbare gedrag van bepaalde zogenaamde supporters in de marge van de Belgische bekerfinale en de daaraan verbonden risico's voor de openbare orde, heb ik besloten om de aanwezigheid van Brugse supporters tijdens de wedstrijd van 18 mei te verbieden", opent Cumps.

"Het doel van deze beslissing is om zowel de bewoners als de supporters van RSCA te beschermen. Er mag geen sprake zijn van een herhaling op het gemeentelijk grondgebied van de verbijsterende taferelen waarvan we afgelopen weekend getuige waren", klinkt het nog.