Veel kritiek, maar beslissing van Brusselse burgemeester om Brugse fans te weren houdt steek: politie vreest ook

De Anderlechtse burgemeester Fabrice Cumps heeft een verbod op Brugse supporters opgelegd voor de match tussen Anderlecht en Club Brugge op 18 mei. Daar is intussen veel kritiek op gekomen, maar naar wat we horen is de Brusselse politie het er toch mee eens. Zij vrezen een nieuwe escalatie.

De kritiek op de beslissing is dat de doorsnee supporter, die niks met de rellen van zondag en maandag te maken had, ook gestraft wordt. Zelfs minister Annelies Verlinden vond dat een brug te ver. En ook de Brugse burgemeester Dirk De Fauw verzette zich al tegen het verbod. Officieel heeft de Brusselse politie ook geen negatief advies gegeven.

Begrijpelijk vanuit het standpunt dat de gewone fan niet gestraft mag worden, maar bij de Brusselse politie weten ze dat de kans op nieuwe rellen wel degelijk reëel is. Toen een groep Brugse hooligans door Molenbeek trok, hebben ze daar schade aangericht en de lokale bevolking aangevallen.

Nu is er wel een combiregeling voor de match in de Champions' Play-offs, maar toch vrezen ze dat er veel Brusselse jongeren hun gram gaan willen halen op de onschuldige Brugse supporters die op 18 mei naar het stadion trekken. Van wat ze horen - via spotters, sociale media en informanten - is de onrust zeker nog niet gaan liggen.

In het stadion valt dat allemaal wel onder controle te houden, maar er is de vrees dat de supportersbussen aangevallen zouden kunnen worden. Intussen is er wel politieke druk om de wedstrijd met Brugse fans te laten doorgaan, maar daar moet nog overleg over gebeuren.

In ieder geval zal ook de sfeer tussen de harde kernen gespannen staan. Veel van die mannen willen ook nog de confrontatie met elkaar opzoeken. De vraag die ze zich nu op het overleg gaan stellen is: 'kunnen we het allemaal onder controle houden en is het het risico waard?'.