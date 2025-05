Brussels staatssecretaris is woest en vraagt deze sanctie voor Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Brugse hooligans gingen zondag wild te keer in Brussel. Ze vielen mensen en handelszaken aan, vlak voor de bekerfinale tegen Anderlecht.

Volgens de Brusselse staatssecretaris Ans Persoons zijn er zondagmiddag zonder enige aanleiding Brusselaars aangevallen door de harde kern van Club Brugge.

“Alles moest eraan geloven: winkels, mensen, het vertrouwen in elkaar. Hoe kan het dat dit crapuul als supporters wordt aanvaard en toegang krijgt tot een stadion?”, betreurt Persoons in Het Laatste Nieuws.

Ze wil dan ook een strenge straf voor Club Brugge. Persoons vraagt dat Club Brugge tijdens de volgende sportieve confrontatie tussen hen en RSC Anderlecht geen supporters mag hebben.

Die volgende wedstrijd tussen beide ploegen wordt al op 18 mei gespeeld. “We hebben echt geen nood aan losgeslagen hooligans in onze stad, dankjewel”, zegt Persoons.

Ook in Molenbeek is er geen begrip voor de racistische actie. Al begrijpt niemand ook dat er geen politiebegeleiding was, waardoor de harde kern zomaar door Brussel kon lopen.