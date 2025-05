Grote bekerheld Romeo Vermant geeft Anderlecht compliment en onthult zijn plannen: "Wow! Te zot voor woorden"

Uitgerekend Romeo Vermant is de grote bekerheld van Club Brugge. Het 21-jarige jeugdproduct is volop aan zijn grote doorbraak bezig en heeft die opgeluisterd met twee doelpunten in de bekerfinale.

De kers op de taart is dat deze treffers ook nog eens doorslaggevend waren: Club Brugge haalde het van Anderlecht met 2-1. "Wat het leukst is, twee keer scoren in Jan Breydel of twee keer scoren op de Heizel? Dan zeg ik op dit moment twee keer scoren in de bekerfinale. Wow! Ik had een maand geleden zelfs nooit durven dromen om in deze match te starten", zegt de aanvaller voor de VTM-camera.

Het gaat inderdaad hard voor Romeo Vermant. Alles gaat zo snel, maar hij weet ook keer op keer te bevestigen. "Om dan in deze match aan de aftrap te komen, twee keer te scoren en deze ook winnend af te sluiten: dat is te zot voor woorden." Voor rust opende een alerte Vermant al de score, de 2-0 was pas helemaal als een echte spits de kans afgemaakt.

Vermant heeft goede connectie met Tzolis

Christos Tzolis mag blij zijn dat hij zo een assist achter zijn naam krijgt. "Ik weet wanneer Christos de bal gaat brengen en hoe hij dat doet. Dan is het wachten op het juiste moment. Als ik dan een teen tegen de bal kan zetten, gaat hij binnen. Ze tellen zo evenveel als andere goals." Bij Club Brugge zullen ze deze doelpunten nog lang koesteren.

Eindelijk hebben de Bruggelingen nog eens een beker beet en ze hebben er voor moeten knokken. "Ja, het was inderdaad niet makkelijk. Dit Anderlecht was niet hetzelfde Anderlecht als in het begin van de play-offs. Credits naar hen toe. We moesten het dan op een andere manier doen en hebben het in de omschakeling gedaan."

Club krijgt dansende (en niet drinkende) Vermant te zien

Hoe gaat een jonge kerel van 21 dit nu vieren? "Door veel te dansen en niet te drinken. Ik ga de beentjes lossmijten. Wat er qua dansen in mijn arsenaal zit? Daar ga ik niet over beginnen."