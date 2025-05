Marc Degryse verwacht absolute knaltransfer voor JPL-speler: "Manchester City of Paris Saint-Germain"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De zomermercato gaat binnenkort van start. Marc Degryse verwacht in ieder geval al zeker één absolute knaltransfer voor een JPL-speler.

Club Brugge won zondag de bekerfinale met 2-1 van Anderlecht. Romeo Vermant kroonde zich duidelijk tot 'Man of the Match' met zijn twee doelpunten. Marc Degryse zag dit ook, maar vond dat er nog iemand beter presteerde.

"Vermant was met zijn twee doelpunten de matchwinnaar, maar in het spel was Jashari voor mij de beste man op het veld", opende Degryse bij Het Laatste Nieuws. "Hij voetbalde als een zes, een acht en een tien tegelijk."

Hij gaat zelfs nog een stapje verder. "Hij kan echt alles. Voor mij is hij, samen met Hans Vanaken, de beste speler in de Belgische competitie."

Er wordt al veel gespeculeerd over zijn toekomst. Jashari kwam afgelopen zomer toe bij Club, maar zette dit seizoen al ongelooflijk grote stappen en toonde zich ook al in de Champions League. Marc Degryse verwacht niets minder dan een absolute knaltransfer.

"Het kan niet anders dan dat hij straks de stap zet naar een grotere competitie. En dan heb ik het niet over een middenmoter, maar over een topclub. Dan denk ik echt aan Manchester City of Paris Saint-Germain. Wat Fabian Ruiz daar doet, kan hij ook - maar dan nog explosiever. Als hij deze zomer geen stap naar een topclub zet, hebben ze allemaal zitten slapen", besluit hij.