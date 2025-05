Zat er meer in voor Anderlecht in de bekerfinale? "Brian Riemer zal zich geërgerd hebben"

RSC Anderlecht verloor de bekerfinale met 2-1 van Club Brugge. Hein Vanhaezebrouck is duidelijk waar paarswit de wedstrijd verloren heeft.

Voor Hein Vanhaezebrouck was het duidelijk dat Anderlecht zeker in de eerste twintig minuten van de wedstrijd defensief niet deed wat het moest doen. Huerta speelde als rechtsachter en ving de linkerflank goed op.

“Het gevaar kwam vooral door het centrum en over rechts. Alleen vergat Anderlecht om Tzolis en Vermant, die afhaakten en in die vrije ruimtes kwamen, op te pikken. Anderlecht dekte niet door”, zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

De analist is overtuigd dat de ex-coach van begin dit seizoen van Anderlecht niet blij zal geweest zijn. “Als Brian Riemer heeft gekeken, zal hij zich geërgerd hebben. Riemer was de coach van de defensieve perfectie. In zijn periode was het niet makkelijk om ruimtes te vinden tegen Anderlecht.”

Ten tijde van Riemer deed Anderlecht het ook goed op de crosses, al kon het dan wel rekenen op Vertonghen en Debast.

“Anderlecht heeft de bekerfinale verloren op defensief vlak, vooral omdat Club het op verdedigend vlak heeft gewonnen. Anderlecht had ook zijn kansen, maar à la dernière seconde bracht er altijd nog een speler redding. Het collectief verdedigen van Club was van Riemers niveau.”