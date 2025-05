Tijdens bekerfinale weggestuurde assistenten van RSCA kennen hun straf voor rode kaart

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht vond twee keer dat het een strafschop verdiende in de bekerfinale. In het daaropvolgende tumult werden twee assistenten van Besnik Hasi weggestuurd.

Hans Vanaken beroerde de bal binnen de zestien met de hand. De scheidsrechter en de VAR zagen er geen graten in, maar bij Anderlecht stond iedereen op zijn achterste poten.

Ook in de 92ste minuut was er een fase die voor discussie zorgde. Toen was het Gustaf Nilsson die de bal mogelijk met de arm raakte. Maar ook hier werd geen penalty gegeven.

Scheidsrechter Jasper Vergoote stuurde assistenten Roel Clement en Jonathan Alves met een rode kaart naar binnen na al het tumult.

“Ze stonden opruiend en wild gesticulerend met gebaren en woorden hun ongenoegen kenbaar te maken”, staat er in het verslag van de voetbalbond.

Voor Clement was dat niet voor het eerst. “Tijdens de wedstrijd gedroeg hij zich meerdere keren op een respectloze manier met gebaren en woorden tegenover beslissingen van het scheidsrechtersteam en dit ondanks eerdere waarschuwingen van de vierde official.”

De twee krijgen een uitgestelde schorsing van één speeldag opgelegd. Ze moeten allebei wel 500 euro effectief aan boete betalen.