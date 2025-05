Hugo Siquet brengt een zwakte van Anderlecht aan het licht: "We hadden er voor de wedstrijd over gesproken"

Hugo Siquet heeft bijgedragen aan de overwinning van Club Brugge in de bekerfinale tegen Anderlecht door de assist te geven bij het eerste doelpunt. Hij blikt terug op deze mooie prestatie.

Hugo Siquet had een glimlach op zijn gezicht na de overwinning tegen Anderlecht. En dat is te begrijpen na het winnen van de Beker met Club Brugge. Hij speelde een belangrijke rol met een assist op de eerste goal van Romeo Vermant. De flankverdediger zou eigenlijk zelfs niet in deze finale hebben gespeeld, het was na de blessure van Kyriani Sabbe dat hij een plek in de basis kreeg.

"Ik ben gelukkig. Gezien mijn situatie, leek het onmogelijk dat ik enige tijd geleden de finale zou spelen, deze zou winnen en dat alles zo zou verlopen. Het bewijst dat hard werken op een gegeven moment loont en ik ben blij dat ik niet opgaf om dit moment te beleven", vertelde hij bij RTBF.

Lang de derde keuze, beslissend in de finale

Zijn assist was een mooi voorbeeld van zijn kwaliteit bij het voorzetten. Een pijnlijk punt voor Anderlecht: "Ik probeer mijn kwaliteiten te benadrukken om het team te helpen. En dat is wat ik heb gedaan. Voor de wedstrijd spraken we erover om voorzetten te geven tussen de doelman en de verdedigingslinie, zodat iemand de bal kon inkoppen. Ik deed wat me werd gevraagd."

Hij respecteert de prestatie van Anderlecht wel. "Ik denk dat ze beter waren dan de vorige keren dat we tegen hen speelden. Niet alles was negatief, maar uiteindelijk waren we vandaag opnieuw superieur. Dat is een beetje normaal, we zitten in een goede flow. We presteren goed en tonen onze kracht in de belangrijke wedstrijden. Nu waren we weer consistent."

Club Brugge mikt nu op de dubbel. Maar daarvoor zullen ze beter moeten doen dan Union in de eindsprint: "We moeten een beetje vieren, omdat het nog steeds een trofee is en Club had die al een tijdje niet meer gewonnen. We gaan dit vieren en ons dan weer focussen op KRC Genk. We hadden deze beker niet nodig om ons te motiveren om door te gaan en ons te blijven concentreren op het einde van de competitie."