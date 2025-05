Silvio Proto is het helemaal niet eens met Jan Vertonghen na bekerfinale

Anderlecht verwachtte veel van de bekerfinale, zelfs met Club Brugge als tegenstander. De teleurstelling was al even groot als het evenement.

Zoals drie jaar geleden tegen KAA Gent had Anderlecht veel voormalige spelers uitgenodigd in het Koning Boudewijnstadion om de bekerfinale tegen Club Brugge bij te wonen. Silvio Proto was er, hij ontmoette onder meer ex-teamgenoten zoals Olivier Deschacht en Guillaume Gillet.

Ook aanwezig als consultant voor RTL, uitte hij zijn teleurstelling over deze nieuwe nederlaag. Hij had het over een reactie waar hij het echt niet mee eens was: die van Jan Vertonghen die beweert dat Anderlecht er alles aan deed om Club Brugge te verslaan.

"Ik ben het niet met hem eens. Je hebt niet alles gedaan om deze wedstrijd te winnen", begint Proto. "Union heeft er alles aan gedaan om van Club Brugge te winnen, dat is ze gelukt. Provocatie, tackles, agressiviteit, de tegenstander niets geven. Dat is alles doen om een voetbalwedstrijd te winnen. Gisteren heeft Anderlecht niet alles gedaan om deze wedstrijd te winnen."

Niet genoeg karakter?

"Hebben we op enig moment handelingen gezien van iemand van Anderlecht?", vraagt hij zich af. "Sorry, maar je speelt tegen Club Brugge, dat vorig seizoen de titel bij jou kwam halen, op jouw veld. Je hebt de mogelijkheid om twee titels te winnen (de Beker maar ook de Supercup). Deze wedstrijd moet je eindigen met vier rode kaarten als je niet wint. Dat is mentaliteit."

Proto besluit door te benadrukken dat Anderlecht er nog goed vanaf komt met deze score van 2-1: "Voor hetzelfde geld staat het 3 of 4-0 voor Brugge, dan heb je niets te zeggen." Zal Sporting meer karakter tonen in de derby tegen Union?