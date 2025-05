De spanning stijgt: Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute reageert na verloren bekerfinale en wordt omringd door woedende supporters

De verloren bekerfinale was een zware klap voor alles dat paars-wit is. Het komt de populariteit van Wouter Vandenhaute ook niet ten goede.

Bij Anderlecht is het gebrek aan stabiliteit, het aantal ontslagen trainers in de afgelopen jaren en de terugkerende aarzelingen een gezicht geworden voor de supporters: dat van Wouter Vandenhaute.

Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich en zal niet terugdeinzen in deze lastige situatie. Degenen die hem goed kennen zeggen dat hij zich des te meer zal inzetten voor een moeilijke uitdaging.

De spanning is groot

Maar het vertrouwen bij de fans is niet groot. Toen Vandenhaute het Koning Boudewijnstadion verliet met de auto, werd hij omringd door paars-witte supporters. Voordien sprak hij nog even met Het Laatste Nieuws.

"We hebben verloren na een goede match. We wisten op voorhand dat Club supersterk is. Wij hebben getoond dat Anderlecht op de terugweg is. Daar moeten we ons aan optrekken. Anderlecht ís aan het terugkomen en dat gaan we ook bewijzen", klonk het.

Wouter Vandenhaute zal deze zomer zeker onder de loep worden genomen. De komst van Besnik Hasi heeft enige vooruitgang in het team gebracht, maar heeft het ontslag van David Hubert zeker niet goedgemaakt.