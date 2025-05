Gert Verheyen neemt met tactische vaststelling verdedigende middenvelders Anderlecht in het vizier en is één en al lof voor Vermant

Gert Verheyen heeft uiteraard aandachtig naar de bekerfinale gekeken. De verdedigende middenvelders van Anderlecht hadden het volgens hem in bepaalde situaties beter mogen doen.

Gert Verheyen was bij VTM één van de analisten langs de lijn. De voormalige trainer van KV Oostende had al snel in de mot dat Jutgla en Tzolis eerder in de pocket zouden spelen, waardoor de backs van Club hoog konden staan. Verheyen legde daar de nadruk op. "Zo krijg je bij Club een aanvalslinie van vijf spelers, tegenover vijf verdedigers van Anderlecht."

Dat zijn ook de spelsituaties die ze bij Club Brugge wilden creëren. "Op de één of andere manier is Anderelcht er niet in geslaagd dit af te stoppen. Bij de 2-0 is Hey weg voor doel en doet Vermant het gewoon beter dan zijn bewaker Simic. Dat is een topspitsengoal, dat is supergoed gedaan. Dat is wat een spits hoort te doen", zet Verheyen Vermant junior in de bloemetjes.

Probleem achter Dendoncker en Verschaeren

Dat wil niet zeggen dat Anderlecht niet meer kon doen tegen de Brugse aanvalsgolven. "Er is heel veel beweging bij Club. Die situatie met die aanvalslinie van vijf: dat was al sinds het begin van de wedstrijd aan de gang. Dan mogen verdedigende middenvelders Dendoncker en Verschaeren wel eens over hun rug kijken. Het probleem zit niet voor hen maar achter hen, bij Tzolis en Jutgla."

Het is echter niet zo dat de middenvelder van Anderlecht de taak moesten meekrijgen om dit constant te doen. "Ze hoeven dat niet de hele match te doen, maar in deze fase. Dit is al sinds het begin van de match dat dit zich voordoet. Dan mag een middenvelder ook wel eens in de hoek lopen en zien of het oké is voor de verdediging, of hij moet bijspringen. Dan kan de centrale verdediger voor doel blijven."

Verheyen ziet hele finale lang hetzelfde ontstaan

Verheyen wil nu ook wel niet te streng zijn. "Ik weet het: het moet allemaal snel gaan, maar dit is wel wat we de hele match gezien hebben."