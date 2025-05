Thorgan Hazard ziet iets positiefs na de bekerfinale: "Het verschil met Club Brugge wordt kleiner"

Geen trofee voor Anderlecht dit seizoen. In de finale van de Croky Cup trok Club Brugge opnieuw aan het langste eind. Het was al de vierde keer dit seizoen dat paars-wit verloor van de West-Vlamingen. Een zure nederlaag, maar Thorgan Hazard probeert het grotere plaatje te zien.

Volgens Hazard kende de finale verschillende fases. “Er waren momenten voor Brugge, maar ook voor ons", vertelde hij. “Alleen maken zij het verschil zodra ze een kans krijgen. Wij zijn blijven proberen, kwamen terug in de wedstrijd, maar telkens stond er wel iemand in de weg. We mogen toch tevreden zijn over hoe we gespeeld hebben. Tegenover de vorige confrontaties was het verschil kleiner. De ploeg maakt stappen.”

Na de 2-0 leek de finale gespeeld, maar Anderlecht gaf zich niet gewonnen. Vazquez bracht weer even hoop. “We hadden niets meer te verliezen, dus de coach bracht extra aanvallers en we zijn ervoor gegaan. Dat is het enige waar we wat spijt van hebben: onze start was niet goed genoeg. We lieten Brugge te veel ruimte in het begin.”

Hazard erkent dat Club Brugge momenteel efficiënter is, maar ziet hoop voor de toekomst. “Zij scoren meteen, wij hebben daar meer tijd voor nodig. Maar het verschil wordt kleiner, dat voel je op het veld.”

Anderlecht kan zich nu nog focussen op de resterende drie speeldagen in de Champions' Play-offs. Daarin wachten nog matchen tegen de drie titelkandidaten. “We willen 9 op 9 halen. Brugge, Union, Genk… we gaan proberen hen allemaal het leven moeilijk te maken", aldus Hazard.

Tot slot blijft Hazard realistisch maar ambitieus: “We begonnen de play-offs slecht, maar zijn nu goed bezig. Als we zo blijven doorgaan, zitten we binnenkort weer waar we horen te zijn.”