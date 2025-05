Zo vlot gaat het bij Club Brugge en zo hard zwoegen is het bij Anderlecht: Marc Degryse legt uit wat het enorm grote verschil is

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge en Anderlecht hebben vandaag de bekerfinale gescoord. Beide ploegen hebben heus wel kwaliteiten maar bij blauw-zwart gaat het combinatiespel zo veel vlotter. Marc Degryse legt uit hoe dat komt.

Het is niet zo dat Anderlecht 90 minuten lang van het veld geblazen is door Club Brugge. Vooral vanaf de twintigste minuut liep het wel een tijdje aardig, met vooral spelers als Samuel Edozie en Thorgan Hazard die aan de bal laten zien dat ze wel iets kunnen. De handelingssnelheid lag net niet hoog genoeg om een verdediging zoals die van Club Brugge te verschalken.

Ondanks al die goede intenties is er een realiteit die ze bij Anderlecht niet graag zullen horen. "Club is gewoon beter qua positiespel", windt Marc Degryse er bij VTM geen doekjes om. "Club vindt vaak de mensen tussen de linies." Onder meer de aanvoerder van blauw-zwart kan Degryse bekoren. "Als je kijkt naar Hans Vanaken en hoe hij Tzolis vindt in de zestien meter van Anderlecht."

Anderlecht moet de ruimtes belopen

Het is niet zo dat Anderlecht geen goed voetbal kan brengen, maar bij RSCA is het veel meer zwoegen. "Anderlecht moet veel ruimtes belopen", duidt Degryse het verschil tussen de twee ploegen. Daardoor komt ook het combinatiewerk er veel minder uit. "Af en toe lukt eens een combinatie, maar te weinig om heel grote kansen te creëren."

Het is ook Gert Verheyen niet ontgaan dat Club Brugge veel minder moeilijkheden ervaart om zijn creativiteit tot uiting te brengen. Hij wijt dit niet enkel aan de kwaliteit van het team maar heeft ook een slimme zet van Nicky Hayen vastgesteld. "De backs staan heel hoog en wingers Tzolis en Jugtla komen dan naar binnen. Dat helpt wel om tussen de lijnen de vrije man te vinden en wat te creëren."

Anderlecht met de neus op de feiten gedrukt

Er is dus nog een heel groot verschil tussen zomaar het balletje rondspelen en met vloeiend aanvalsspel uitpakken. Dat moeten ze ook bij Anderlecht ervaren.