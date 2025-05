Voor eens en altijd: Gert Verheyen velt zijn onverbiddelijke oordeel over hands van Hans Vanaken

Opvallend moment in de bekerfinale tussen RSC Anderlecht en Club Brugge. Rond het uur lijkt Hans Vanaken de bal duidelijk met de hand te raken.

In de zestien kwam de bal duidelijk tegen Hans Vanaken. De scheidsrechter was direct zeker van zijn stuk dat het geen strafschop was. Ook de VAR greep niet in.

Bij RSC Anderlecht waren ze het niet eens met die beslissing, wat begrijpelijk is. Maar heel wat analisten waren het eens met de scheidsrechter, dat dit onvoldoende is voor een strafschop.

Al moet iedereen ook toegeven dat er dit seizoen voor dergelijke gevallen in de Jupiler Pro League aardig wat ballen op de stip gegaan zijn. Maar nu niet.

“De arm was inderdaad los van het lichaam, maar hij maakte zich niet breder”, zegt Gert Verheyen aan Het Laatste Nieuws. “De arm was voor zijn lichaam. Dat maakte het voor mij ook geen penalty.”

“Maar er zijn er al op de stip gegaan voor dat soort fases, dat klopt. Als de scheids penalty had gefloten, had de VAR er ook niet op teruggekomen. Het is geen ‘clear error’”, besluit de co-commentator.