Peter Vandenbempt heeft nog wat te zeggen over niet gefloten strafschop tijdens bekerfinale

Tijdens en na de bekerfinale werd er hevig gediscussieerd over de handsbal van Hans Vanaken in het strafschopgebied van Club Brugge. Peter Vandenbempt begrijpt de frustraties bij Anderlecht.

Club Brugge heeft voor de 12e keer in zijn geschiedenis de Beker van België gewonnen. Dit na een 2-1 overwinning tegen Anderlecht op zondag in de finale.

Paars-wit speelde een verdienstelijke partij. Ook Peter Vandenbempt zag dat het verschil op het veld best meeviel. "Dat was kleiner dan vooraf werd ingeschat en ook kleiner dan het vorige duel in de play-offs", zei hij bij Sporza.

"Anderlecht heeft de verdienste dat het er een wedstrijd van maakte. Het zijn details die over de wedstrijd hebben beslist", gaat hij verder.

De Brusselaars waren vooral niet tevreden met de beslissing van de arbitrage om geen strafschop toe te kennen voor de duidelijke handsbal van Hans Vanaken. Vandenbempt heeft er zo ook zijn mening over.

"Want hoe je het ook draait of keert: het handspel van Hans Vanaken is al zo vaak wél bestraft met een penalty. Nu niet, dus dan begrijp ik de frustratie bij Anderlecht", besluit de commentator.