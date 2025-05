Voorzitter Bart Verhaeghe onthult wat hij nu al het allerbelangrijkste vindt aan het seizoen van Club Brugge

Bart Verhaeghe heeft weer een prachtig moment met Club Brugge kunnen beleven. De bekerwinst is mooi en misschien komt er nog een titel bij. Desondanks duidt Verhaeghe iets anders aan als belangrijkste realisatie van het seizoen.

Verhaeghe maakt bij VTM wel duidelijk dat ook het veroveren van de Beker van België hem erg gelukkig maakt. "Een prijs pakken went nooit, hé. Ten eerste moet je bijzonder dankbaar zijn naar de spelers, staf, supporters en medewerkers van de club. Dat is een beker van hen allemaal. Die hebben zij verdiend. Ik ben heel fier en dankbaar voor dit resultaat."

Het was op het einde nog wel even spannend om dat resultaat vast te kunnen houden. "Het was een typische cupmatch. Na de 2-1 weet je dat het sowieso spannend wordt. Ik denk niet dat het de mooiste wedstrijd was, maar zeker op het einde was het wel een emotionele cupwedstrijd. De beide supportersgroepen hebben het beste van zichzelf gegeven."

Europees verhaal belangrijkste voor Verhaeghe

De voorzitter maakte al even het voorlopig bilan op van Club Brugge dit seizoen. "We wilden op drie fronten goed presteren. Wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat we in Europa zéér goed gepresteerd hebben. Met attractief en aanvallend voetbal hebben we voor de tweede keer in drie jaar de laatste zestien bereikt. Heel Europa weet dat ook."

In de competitie kan er nog een volgende titel uit de kast vallen. "We hebben niet zelf in de hand of we nog eerste kunnen worden. We gaan zien wat die drie matchen ons nog brengen, maar als iemand anders beter is, is die beter. In de beker konden we niet beter doen. Los van de drie wedstrijden die nog komen, ben ik een tevreden voorzitter."

Club Brugge wil nog meer

De zegehonger zal in Brugge niet meteen verminderen, zoveel is zeker. "Het seizoen is geslaagd. Dat wij een topploeg zijn die nog meer wil, dat is duidelijk. Het zit er diep ingebakken bij ons om elke wedstrijid te proberen winnen. Dat zal niet snel veranderen."